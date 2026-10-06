Названа дата начала отопительного сезона в Пензе

Общество

Названа дата начала отопительного сезона в Пензе
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В Пензе решили начать подачу отопления в объекты здравоохранения, сообщил утром во вторник, 6 октября, глава города Олег Денисов.

«На этой неделе ожидается потепление, однако в стационарах необходимо поддерживать оптимальную температуру для лечения пациентов», - отметил он.

Что касается школ и детских садов, то пока ситуацию мониторят. В учреждениях допобразования воспитатели включают обогреватели при необходимости.

Старт отопительного сезона запланирован на 12 октября. Как и всегда, сначала батареи нагреются в социальных объектах. В течение 10 дней тепло подадут в весь жилой фонд областного центра.

«Вместе с ресурсоснабжающими компаниями внимательно следим за прогнозом синоптиков. Если на улице будет держаться теплая погода, то температуру теплоносителя понизим до минимальных значений, чтобы в домах и учреждениях было комфортно», - пояснил Денисов.

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