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Общество

Жителям Заречного предстоят холодные выходные

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В Заречном отопление в многоквартирных домах начнут подключать с 14 октября, сообщил глава города Алексей Костин в своем телеграм-канале.

«Пуск системы может занять до 7 дней. Пожалуйста, не переживайте, тепло будет у всех. А в случае неполадок рекомендую звонить в управляющие компании», - обратился он к зареченцам.

Отопительный сезон в закрытом городе стартовал 10 октября. С этого дня должны были потеплеть батареи в школах, детских садах, учреждениях культуры и спорта, Комплексном центре социального обслуживания населения, санатории «Заречье», Зареченском технологическом институте, перинатальном центре, поликлиниках и больничном городке МСЧ-59.

В Пензе отопительный сезон начался на день раньше - 9 октября.

По данным на вечер 10-го числа, ресурс поступил в 1 374 многоквартирных жилых дома (45% общего числа).

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