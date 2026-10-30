Роскачество назвало худшие консервы из скумбрии

Роскачество провело исследование 37 торговых марок консервов «Скумбрия натуральная с добавлением масла», проверив их по 56 показателям, и назвало худшие.

В перечень продукции, у которой выявили нарушения обязательных требований разного характера, попали марки «Каждый день», Aro, «Посейдон», «Хозяин Балтики», «Онежские деликатесы», «Морские традиции» и «Морское содружество».

Так, по требованиям технического регламента рыбы в банке должно быть не менее 50% от массы нетто. Однако ее оказалось меньше в консервах «Каждый день» (46%), Aro (48%), «Посейдон» (45%) и «Хозяин Балтики» (35%).

У «Каждый день» и Aro также маркировка не совпала с фактическим содержимым: на упаковке было заявлено больше рыбы, чем оказалось по результатам испытаний.

У «Онежских деликатесов» фактические показатели белка и жира не совпали с информацией в маркировке.

У ряда марок в банке оказался не тот вид скумбрии, который был указан на упаковке. «У «Морских традиций» была заявлена атлантическая скумбрия, но исследование выявило японскую и/или африканскую. У «Морского содружества» была заявлена тихоокеанская скумбрия, а фактически обнаружена японская и/или африканская. У «Онежских деликатесов» в маркировке вообще отсутствовало зоологическое или товарное наименование рыбы», - сообщили в Роскачестве.

При этом все 37 исследуемых торговых марок консервов признали безопасными. В ходе лабораторных испытаний не было выявлено нарушений по микробиологическим показателям, включая возбудителей ботулизма, плесень и дрожжи, и превышения допустимых норм по содержанию мышьяка, кадмия, свинца, ртути и гистамина.

Производители оперативно отреагировали на итоги экспертизы Роскачества. ООО «Русский рыбный мир» (Aro, «Каждый день») сообщило о проведении внутреннего расследования и формировании плана корректирующих мероприятий. ООО «Морские традиции» («Морские традиции») провело экстренное служебное расследование, выявило техническую ошибку на этапе допечатной подготовки и утилизировало неправильные этикетки. АО «Южморрыбфлот» («Посейдон») увеличило количество доработчиков и контролеров на участке после набивочных машин (контроль набивки) и нормы вложения сырья в банку. ООО «Комбинат Пищевик» («Хозяин Балтики») провело внеплановое обучение операторов укладки рыбы и добавило дополнительный выборочный контроль массы нетто и массовой доли рыбы.