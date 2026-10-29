В 2027 году Пасха совпадет с майскими праздниками

Общество

В 2027 году Пасха совпадет с майскими праздниками
Печать
Max

В 2027 году православная Пасха совпадет с 3-дневными майскими выходными. Верующие будут отмечать ее 2-го числа.

Дата Пасхи каждый год определяется по особому правилу: она празднуется в первое воскресенье от первого полнолуния, которое наступает после весеннего равноденствия.

В 2027-м году это 2 мая. В предыдущие разы Пасха выпадала на это число в 1948 и 2021 годах.

В 2026-м ее праздновали 12 апреля.

В мае 2027 года у россиян дважды будут 3-дневные выходные. С 1-го по 3-е - из-за выпадающего на субботу Праздника Весны и Труда, с 8-го по 10-е - в связи с Днем Победы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
праздник пасха отдых
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!