В 2027 году Пасха совпадет с майскими праздниками

В 2027 году православная Пасха совпадет с 3-дневными майскими выходными. Верующие будут отмечать ее 2-го числа.

Дата Пасхи каждый год определяется по особому правилу: она празднуется в первое воскресенье от первого полнолуния, которое наступает после весеннего равноденствия.

В 2027-м году это 2 мая. В предыдущие разы Пасха выпадала на это число в 1948 и 2021 годах.

В 2026-м ее праздновали 12 апреля.

В мае 2027 года у россиян дважды будут 3-дневные выходные. С 1-го по 3-е - из-за выпадающего на субботу Праздника Весны и Труда, с 8-го по 10-е - в связи с Днем Победы.