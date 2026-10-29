30 октября погода снова порадует жителей Пензенской области

В пятницу, 30 октября, в Пензенской области по-прежнему будет малооблачно и без осадков, сообщает Приволжское УГМС. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4-9 м/с.

В ночь на пятницу уличные термометры покажут 0...-5 градусов, осадков не ожидается.

Днем воздух снова прогреется до +11...+16.

В ночь на субботу в прогнозе осадков по-прежнему нет и -4...+1 градус.

В народном календаре 30 октября - Осия Колесник. Примета гласит: если голуби в этот день прячутся, нужно готовиться к ненастной погоде.