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Общество

В Пензе отапливается почти половина многоквартирных домов

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По состоянию на 19:00 четверга, 10 октября, в Пензе подано тепло в 51 школу, 79 детских садов, 7 учреждений дополнительного образования, 42 объекта здравоохранения (в том числе 16 стационаров) и 1 374 многоквартирных жилых дома (45% их общего числа).

Кроме того, отапливаются 25 спортивных объектов, 36 учреждений культуры, 15 социальных и 17 образовательных организаций.

Об этом шла речь на оперативном совещании в администрации города.

Первый заместитель главы администрации Пензы Олег Денисов предупредил, что в субботу и воскресенье ожидаются минусовые температуры, поэтому особый контроль должен быть установлен за подачей ресурса в учреждения образования.

«В понедельник дети должны прийти в теплые школы и детские сады», - подчеркнул он.

Отопительный сезон стартовал в Пензе 9 октября. На регулировку гидравлического и теплового режимов требуется 10 дней.

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