В Пензе пообещали наказывать за порчу новогодних украшений

В Пензе торговым центрам и магазинам рекомендовали использовать в новогоднем оформлении фасадов и входных группы красный, золотой, белый и синий цвета. С концепцией, разработанной управлением градостроительства и архитектуры, представителей бизнеса ознакомили на встрече в мэрии.

Допускается также использование фирменных цветов компаний.

Бизнесу рекомендовали устанавливать арт-объекты и хвойные композиции у входных групп, а на витринах и фасадах размещать гирлянды теплого свечения, чтобы создать атмосферу уюта.

«Для обеспечения сохранности новогоднего убранства в правоохранительные органы будет направлено обращение с просьбой усилить патрулирование», - сообщили в городской администрации.

По словам главы Пензы Олега Денисова, если найдутся желающие испортить имущество, их привлекут к административной ответственности. Несовершеннолетних могут поставить на профилактический учет.

«Камеры видеонаблюдения имеются, поэтому все факты нарушения порядка зафиксируются», - подчеркнул Олег Денисов.

В декабре 2025 года житель Пензы унес домой новогодний шар с елки, стоявшей у торгового центра на улице Суворова. Когда вора нашли, он признался, что совершил кражу «по глупости».