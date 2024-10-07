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Общество

В Заречном отопительный сезон начнется позже, чем в Пензе

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В Заречном отопительный сезон стартует 10 октября. Об этом сообщил глава закрытого города Алексей Костин.

«Включение отопления запланировано в школах и детских садах, в учреждениях культуры и спорта, Комплексном центре социального обслуживания населения, а также в санатории «Заречье», Зареченском технологическом институте, перинатальном центре, в поликлиниках и больничном городке МСЧ-59», - перечислил чиновник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он пообещал сообщить дополнительно о сроке подачи тепла в жилые дома и другие здания города.

В Пензе отопительный сезон начнется 9 октября. «Такое решение приняли в связи с прогнозируемым понижением температуры наружного воздуха», - пояснил глава города Александр Басенко.

Сначала батареи потеплеют в детских садах, школах, больницах и объектах соцкультбыта. Далее в течение 10 дней ресурс дойдет до остальных пензенцев.

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