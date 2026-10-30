Названы признаки школьного выгорания у ребенка

Школьное выгорание часто скрывается в мелочах, родители склонны списывать все на лень, переходный возраст или плохой характер, указала детский психолог Наталья Федькаева.

Первый признак - отдых перестает помогать восстановлению. Ребенок дольше спит, выходные проводит дома, однако все равно чувствует себя разбитым или, наоборот, становится слишком активным, как будто боится остановиться.

«Родителям стоит на неделю отказаться от идеи «заполнить свободное время с пользой» и дать ребенку возможность самостоятельно выбрать занятие. Если после отдыха состояние не меняется - это повод для разговора с психологом», - посоветовала в беседе с изданием «Газета.ru» Федькаева.

Второй признак выгорания - потеря интереса к тому, что ребенок раньше любил. Он не хочет идти на тренировку, встречаться с друзьями и так далее. При этом успеваемость может оставаться на приемлемом уровне.

Психолог порекомендовала не заставлять ребенка возвращаться к хобби, родителям лучше спросить о причинах: школьнику не хватает сил или просто пропали интерес, желание.

Третий признак - изменение поведения в компании. Ребенок избегает друзей, раздражителен после общения или, напротив, болезненно воспринимает отсутствие сообщений и общения.

Четвертый признак - компьютерные игры становятся для школьника единственным способом отдохнуть и восстановиться.

«Важно разобраться, что ребенок получает в игре: возможность расслабиться, общение, ощущение успеха? Если игры постепенно вытесняют сон, еду, учебу и живое общение - это повод пересмотреть режим», - отметила психолог.

Пятый признак - изменившаяся реакция на оценку. Школьник несколько раз перепроверяет домашнее задание, боится заглянуть в электронный дневник или, наоборот, абсолютно безразличен к результату.

По словам специалиста, школьное выгорание не означает, что уроки из жизни ребенка надо убрать. Важно узнать, что именно является источником перегрузки. В некоторых случаях помогает перерыв, изменения учебного режима, беседа с педагогом или больше часов сна.