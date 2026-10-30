В Пензенской области сохраняется риск лесных пожаров

В Пензенской области с 31 октября по 3 ноября сохранится высокая пожарная опасность лесов (IV класс), сообщили в Приволжском УГМС.

Причина - теплая погода без существенных осадков.

Практически ежедневно в регионе регистрируются возгорания сухой травы и мусора на открытой территории. Так, за последние сутки, по данным областного ГУ МЧС России, пожарные ликвидировали 12 таких ЧП.

Жителям области, отправившимся в лес, следует соблюдать правила безопасности. Не стоит разводить огонь, разжигать мангалы и оставлять после себя мусор, который может загореться.

Нельзя жечь костры, например, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев, в хвойных молодняках, на гарях и не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины участках.

Открытый огонь допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,5 м. Потом пламя нужно тщательно засыпать землей или залить водой до полного прекращения тления.

О пожаре в лесу или рядом следует сообщить по единому бесплатному федеральному телефону «Лесной охраны» 8 (800) 100-94-00 или в региональный диспетчерский пункт - 8 (8412) 62-84-50.