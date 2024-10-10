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Общество

В Пензенской области сирены оповестили об учебной тревоге

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Утром в четверг, 10 октября, в 7:20 в Пензенской области зазвучали сирены, оповещая об учебной воздушной тревоге.

Звуки хорошо было слышно в центре Пензы, об этом сообщили горожане. А вот жители Дальнего Арбекова, Большой Бугровки, Ахун проинформировали, что у них стояла тишина.

В Заречном, судя по сообщениям в городском чате, звуковые системы сработали достаточно громко.

«Меня сирена разбудила лучше будильника», «Будильник выключите, пожалуйста», - пошутили зареченцы в городском телеграм-канале.

«В 7 утра учебная, кошмар! Меня до сих пор трясет. Дочь в ванну залезла и голову накрыла, напугалась», - возмутилась одна из подписчиц.

«Спокойно, это учебная», - успокоили ее.

Многие пожаловались на то, что не получили СМС-сообщения об учебной тревоге или оно пришло значительно позже звука сирен.

Ранее сообщалось, что 10 октября в Пензенской области будет действовать режим повышенной готовности. Причина - проведение деловой игры по теме «Непосредственная подготовка к переводу и перевод Пензенской области к условиям военного времени».

В сентябре в области смонтировали укрытия для защиты людей в случае атаки беспилотников. В Пензе их 5: на набережной Суры, Фонтанной и Юбилейной площадях, напротив Центрального рынка и в парке Белинского. Конструкции рассчитаны на то, чтобы защитить людей от ударной волны, возникающей при взрыве. Сооружения вмещают по 10 человек.

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