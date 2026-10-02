Губернатор: Готовность к отопительному сезону составляет 99%

На пятницу, 2 октября, в Пензенской области общая готовность жилого фонда, социально значимых объектов и коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону составляет 99%, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

По его словам, заготовка топлива составляет по углю - 100%, по мазуту - 135%, по дизельному топливу - 106%.

В регионе сформированы 456 аварийно-восстановительных бригад для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации. Их численность - около 2 000 человек.

Подготовлена и спецтехника - 686 единиц.

«В Городищенском, Никольском, Пачелмском и Неверкинском районах пуск тепла уже состоялся. В большинстве же муниципалитетов, включая областной центр, отопительный сезон стартует после 5 октября. В первую очередь теплоноситель подается на социально значимые объекты: детские сады, школы, больницы, фельдшерско-акушерские пункты», - написал Олег Мельниченко в соцсетях.

На заседании областного правительства он потребовал от глав муниципальных образований держать вопросы вхождения в отопительный сезон на особом контроле.

Также губернатор поручил министерству ЖКХ и ГЗН организовать горячую линию по вопросам подачи тепла и координации деятельности управляющих компаний.