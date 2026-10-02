Озвучена стоимость восстановления очистных сооружений в Кузнецке

В Кузнецке займутся очистными сооружениями. Существующие сети канализации находятся в неудовлетворительном состоянии и не обеспечивают очистку жидкости до нормативов, установленных для водоемов. Это признал глава города Виктор Агафонов.

«В свое время они (очистные. - Прим. ред.) были сданы в эксплуатацию в неполном объеме, что существенно осложняет ситуацию, учитывая современные реалии. Бетонные конструкции разрушаются, металлические - сильно корродированы, оборудование морально и физически устарело», - констатировал чиновник.

По предварительным расчетам, на модернизацию потребуется около 2 млрд рублей.

«Сумма серьезная, но надо с чего-то начинать. Учитывая, что у нас есть возможность попасть в одну из программ национального проекта «Чистая вода», этим надо воспользоваться - и мы начинаем проектирование. Поставил задачу сделать это в максимально короткий срок», - написал Виктор Агафонов на своих страницах в соцсетях в пятницу, 2 октября.

На начальном этапе планируется разработать техзадание на капремонт очистных, восстановить сооружения механической очистки, иловые поля, здание насосного и компрессорного оборудования.

«Реконструкция затронет комплекс зданий и сооружений начиная от аэротенков и заканчивая обеззараживанием, а точнее, хлорированием выпускаемых стоков. Эта работа более объемная и затратная - на перспективу», - добавил глава Кузнецка.

После всех мероприятий стоки станут соответствовать необходимым требованиям.