Глава Заречного высказался о старте отопительного сезона в городе

В пятницу, 2 октября, глава Заречного Алексей Костин ответил на вопросы горожан о сроках запуска отопительного сезона.

Он напомнил, что решение принимается в зависимости от температуры воздуха.

«Мы пристально следим за прогнозом погоды. Да, в ближайшие 3 дня ожидается похолодание. Но, согласно нормативам, отопление запускается только тогда, когда среднесуточная температура держится ниже +8 градусов в течение 5 дней подряд. Все синоптики единодушны: через несколько дней вернется потепление. А значит, по нормативам отопительный сезон пока не начинаем», - написал чиновник на своих страницах в соцсетях.

Он добавил: если дать отопление сейчас, то в квартирах будет жарко, особенно там, где утеплялся фасад дома. К тому же старт отопительного сезона сопряжен со значительными расходами на оплату ЖКУ.

«Чтобы сохранить тепло в холодные дни, рекомендую проверить тепловой контур своей квартиры: плотно ли закрываются окна и двери, нет ли щелей. Как только температура стабилизируется на нужном уровне - пустим тепло в дома», - заключил Алексей Костин.