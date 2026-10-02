Капремонт моста в Камешкирском районе приближается к концу

Общество

Капремонт моста в Камешкирском районе приближается к концу
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Капитальный ремонт моста через пруд Озерный в Камешкирском районе вышел на финишную прямую. О ходе работ в четверг, 1 октября, рассказали в региональном минстрое.

«На проезжей части выполнено устройство монолитного защитного слоя бетона. Осталось наклеить гидроизоляцию, уложить асфальтобетонное покрытие, а также установить перильные и барьерные ограждения», - уточнили в ведомстве.

Капремонт моста в Камешкирском районе приближается к концу

Ранее здесь заменили аварийные ригели и усилили опоры.

«Подрядная организация прикладывает максимум усилий, чтобы открыть проезд для автомобилей как можно быстрее», - подчеркнули в минстрое.

Новое сооружение взамен старого возведено на 33-м километре дороги Нижняя Елюзань - Русский Камешкир - Лопатино - граница области. По данным портала госзакупок, стоимость работ - 99 149 649 рублей.

Мост закрыли для транспорта до 20 октября. Организован объезд по дорогам Пенза - Шемышейка - Лопатино и Городище - Шемышейка.

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