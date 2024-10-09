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Общество

В регионе введут режим повышенной готовности из-за деловой игры

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В четверг, 10 октября, в Пензенской области введут режим повышенной готовности. Распоряжение об этом 8-го числа подписал и. о. губернатора Николай Симонов.

Причина - проведение деловой игры по теме «Непосредственная подготовка к переводу и перевод Пензенской области к условиям военного времени». Период - с 0:00 до 23:59.

Режим вводится во всем регионе для органов управления и сил территориальной подсистемы единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС.

Министерству ЖКХ и ГЗН поручено запустить систему оповещения (электросирены, громкоговорители), это планируют сделать в 7:20. Также жителям региона разошлют СМС-сообщения с предупреждением.

В сентябре в области смонтировали укрытия для защиты людей в случае атаки беспилотников. В Пензе их 5: на набережной Суры, Фонтанной и Юбилейной площадях, напротив Центрального рынка и в парке Белинского. Конструкции рассчитаны на то, чтобы защитить людей от ударной волны, возникающей при взрыве. Сооружения вмещают по 10 человек.

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