Названы имена педагогов, попавших в галерею Учительского сквера

В пятницу, 2 октября, в Учительском сквере открыли обновленную Галерею педагогической славы Пензенской области. Событие приурочили к грядущему Дню учителя - он отмечается 5-го числа.

На торжественную церемонию пригласили педагогов, ставших победителями профессиональных конкурсов и получивших почетные звания, их коллег, близких, ветеранов педагогического труда и др.

«Приятно видеть, что в галерее представлены и общее образование, и система СПО, и дополнительное образование, и много тех, кто работает с дошкольниками, потому что этот год - Год дошкольного образования. Вы все удивительные люди, вознагражденные сегодня по праву за ваш профессионализм», - обратилась к собравшимся врио министра образования Пензенской области Лариса Казакова.

Педагогам вручили розы и свидетельства о занесении в галерею славы. Их получили:

- Сергей Адамский, учитель информатики Лицея современных технологий управления № 2 г. Пензы, победитель конкурса профессионального мастерства «Учитель года Пензенской области - 2026»;

- Вероника Лукьянова, воспитатель детского сада комбинированного вида № 19 г. Кузнецка, победитель областного конкурса «Лучший воспитатель образовательной организации» в 2026 году;

- Екатерина Беднякова, педагог дополнительного образования Центра развития творчества детей и юношества Каменского района, финалист Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»;

- Светлана Лялина, заведующая детским садом п. Мичуринского Пензенского района, обладатель нагрудного знака Министерства просвещения РФ «За верность профессии»;

- Светлана Пиянзова, учитель русского языка и литературы Лапшовского филиала средней общеобразовательной школы с. Русский Камешкир, обладатель нагрудного знака Министерства просвещения РФ «Почетный наставник»;

- Ольга Бирюкова, учитель истории и обществознания средней общеобразовательной школы имени Героя Российской Федерации Р. А. Китанина р. п. Тамала, обладатель почетного звания «Народный учитель Пензенской области»;

- Елена Тулаева, учитель информатики средней общеобразовательной школы № 18 г. Пензы, обладатель почетного звания «Народный учитель Пензенской области»;

- Татьяна Волкова, учитель биологии средней общеобразовательной школы с. Вьюнки Наровчатского района, обладатель почетного звания «Заслуженный работник образования Пензенской области»;

- Валентина Артемова, учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя Советского Союза К. Г. Мохова р. п. Башмаково, обладатель нагрудного знака Министерства просвещения РФ «За верность профессии»;

- Валерия Фитье, воспитатель детского сада № 11 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей г. Заречного, обладатель нагрудного знака Министерства просвещения РФ «Молодость и Профессионализм»;

- Елизавета Чембакова, воспитатель детского сада № 15 компенсирующего вида г. Заречного, победитель регионального конкурса молодых педагогов и наставников «Педагогический дуэт - 2026»;

- Галина Чекмарева, учитель-дефектолог детского сада № 15 компенсирующего вида г. Заречного, победитель регионального конкурса молодых педагогов и наставников «Педагогический дуэт - 2026»;

- Дмитрий Кицак, преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины Каменского техникума промышленных технологий и предпринимательства, обладатель медали «За сохранение исторической памяти».

- Екатерина Куликова, председатель регионального педагогического клуба «Наставник 58» Пензенской областной организации Общероссийского профсоюза образования;

- Максим Щеглов, председатель Совета молодых педагогов Пензенской областной организации Общероссийского профсоюза образования.