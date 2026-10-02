На решение суда по скверу Дзержинского подали жалобы

В 11-й арбитражный апелляционный суд поступили апелляционные жалобы от ООО «Березовая роща» и ОАО «Российские железные дороги» на решение Арбитражного суда Пензенской области по делу о продаже сквера им. Дзержинского. Они были зарегистрированы 24 и 29 сентября соответственно.

6 августа Арбитражный суд Пензенской области частично удовлетворил иск первого заместителя прокурора региона Александра Лейзенберга в защиту интересов неопределенного круга лиц и муниципального образования города Пензы, принятый к производству в конце декабря 2025 года.

Он был предъявлен к ОАО «Российские железные дороги», ООО «Пензенский завод силового оборудования» и ООО «Березовая роща».

Александр Лейзенберг потребовал признать недействительной сделку купли-продажи недвижимого имущества и применить соответствующие последствия.

Речь шла о двух договорах. Один (от 13 января 2023 года) был заключен между ОАО «РЖД» и ООО «Акелло» в отношении земельного участка площадью 14 875 кв. м (кадастровый номер 58:29:2011001:906), расположенного между улицами Московской и Октябрьской. Из этого участка было образовано два, площадью 12 945 кв. м и 1 930 кв. м (кадастровые номера 58:29:2011001:1571 и 58:29:2011001:1572, сквер и бывший ДК им. Дзержинского соответственно). Второй договор (от 7 июня 2023 года) был заключен между ООО «Акелло» и ООО «Березовая роща» в их отношении.

Первый зампрокурора области указал в иске: регистрация права собственности на участок за «РЖД», договор купли-продажи между «РЖД» и ООО «Акелло» и последующий договор купли-продажи с ООО «Березовая роща» являются ничтожными, поскольку это территория сквера им. Дзержинского, которая является территорией общего пользования.

Одновременно было заявлено ходатайство о принятии обеспечительных мер в отношении земельных участков под сквером для предотвращения нанесения значительного ущерба муниципальному образованию в лице администрации г. Пензы. Суд его удовлетворил. Управлению Росреестра запрещено совершать регистрационные действия с участками, а ООО «Березовая роща» и иным лицам - проводить там какие-либо работы, в том числе земляные, строительные, а также связанные со сносом зеленых насаждений.

Позже стало известно, что ООО «Березовая роща» обращалось в Росреестр по поводу изменения вида разрешенного использования земли с «Выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10)» на «Среднеэтажная жилая застройка (2.5)», «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)».

6 августа суд вынес решение о признании сделок недействительными и применении последствий их недействительности в виде возврата денег продавцам и признания отсутствующим права собственности на участки под сквером. Без удовлетворения иск остался в технической части, не имеющей существенного значения.