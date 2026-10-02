В нескольких микрорайонах Пензы отключили холодную воду

В пятницу, 2 октября, в пензенских микрорайонах Свинтрест, Маньчжурия и Маяк отключили холодную воду. Горводоканал уведомил об этом в своем канале в МАХ в 14:20.

Причина - ремонт сетей на улице Индустриальной, 46а.

В зону отключения попали:

- ул. Слесарная;

- проезд Слесарный;

- ул. Галетная;

- 1-6-й Галетные проезды;

- ул. Индустриальная, 13 (административное здание), 48а (школа № 60);

- Индустриальный переулок;

- ул. Бригадная;

- ул. Токарная, 14, 16, 18;

- Токарный проезд;

- ул. Волжская;

- ул. Осоавиахимовская, 18 (детский сад);

- ул. Пограничная;

- ул. Севастопольская;

- Севастопольский проезд;

- ул. Полевая;

- ул. Молокова, 3а, 18, 16, 20 (административное здание);

- 1-й, 2-й проезды Молокова;

- ул. Кооперативная;

- ул. Ремесленная, 2а (административное здание);

- ул. Стрелочная, 37 (административное здание);

- Пограничный проезд, 23 (административное здание);

- ул. Мебельная, 61а, 61Б (административное здание);

- 1, 3, 4-й Мебельные проезды;

- ул. Терновского, 72;

- ул. Демьяна Бедного и проезды;

- ул. Луговая;

- ул. Планетная;

- ул. Перовской;

- ул. Санитарная и проезды;

- ул. Перекоп, 4 (административное здание);

- ул. Коробкова;

- ул. Станюковича;

- ул. Лагерная;

- ул. Киевская;

- ул. Пензенская;

- ул. Береговая;

- ул. Авиационная;

- ул. Маяковского;

- ул. Сортировочная и проезды;

- ул. Славянская и проезды;

- ул. Затонная;

- ул. Пархоменко, 6, 7а, 8, 23, 23а, 23Б, 25, 25а, 27а, 29, 29а, 31, 31а;

- ул. Стрельбищенская;

- ул. Тарханова;

- ул. Фабричная.

«Ориентировочное время восстановления водоснабжения - около 17 часов», - уточнили в Горводоканале.

UPD: в 15:33 стало известно о возобновлении подачи ресурса.