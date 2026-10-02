В нескольких микрорайонах Пензы отключили холодную воду

В пятницу, 2 октября, в пензенских микрорайонах Свинтрест, Маньчжурия и Маяк отключили холодную воду. Горводоканал уведомил об этом в своем канале в МАХ в 14:20.
Причина - ремонт сетей на улице Индустриальной, 46а.
В зону отключения попали:
- ул. Слесарная;
- проезд Слесарный;
- ул. Галетная;
- 1-6-й Галетные проезды;
- ул. Индустриальная, 13 (административное здание), 48а (школа № 60);
- Индустриальный переулок;
- ул. Бригадная;
- ул. Токарная, 14, 16, 18;
- Токарный проезд;
- ул. Волжская;
- ул. Осоавиахимовская, 18 (детский сад);
- ул. Пограничная;
- ул. Севастопольская;
- Севастопольский проезд;
- ул. Полевая;
- ул. Молокова, 3а, 18, 16, 20 (административное здание);
- 1-й, 2-й проезды Молокова;
- ул. Кооперативная;
- ул. Ремесленная, 2а (административное здание);
- ул. Стрелочная, 37 (административное здание);
- Пограничный проезд, 23 (административное здание);
- ул. Мебельная, 61а, 61Б (административное здание);
- 1, 3, 4-й Мебельные проезды;
- ул. Терновского, 72;
- ул. Демьяна Бедного и проезды;
- ул. Луговая;
- ул. Планетная;
- ул. Перовской;
- ул. Санитарная и проезды;
- ул. Перекоп, 4 (административное здание);
- ул. Коробкова;
- ул. Станюковича;
- ул. Лагерная;
- ул. Киевская;
- ул. Пензенская;
- ул. Береговая;
- ул. Авиационная;
- ул. Маяковского;
- ул. Сортировочная и проезды;
- ул. Славянская и проезды;
- ул. Затонная;
- ул. Пархоменко, 6, 7а, 8, 23, 23а, 23Б, 25, 25а, 27а, 29, 29а, 31, 31а;
- ул. Стрельбищенская;
- ул. Тарханова;
- ул. Фабричная.
«Ориентировочное время восстановления водоснабжения - около 17 часов», - уточнили в Горводоканале.
UPD: в 15:33 стало известно о возобновлении подачи ресурса.