В выходные погода в Пензенской области будет неустойчивой

В предстоящие выходные Пензенская область останется под влиянием поля повышенного давления, но уже прослеживается приближение высотного циклона. Об этом сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в пятницу, 2 октября.

«Погода будет носить неустойчивый характер», - отметила синоптик отдела прогнозирования Ания Антонова.

В ночные часы температура воздуха понизится до отрицательных значений (до -3), днем показания уличных термометров также будут невысокими (максимум +10).

Ожидается усиление порывов ветра, в отдельных районах области выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега.

«Температурный фон окажется ниже климатической нормы на 2-3 градуса», - добавила Ания Антонова.