В Пензенской области вновь проверят системы оповещения

В Пензенской области запланирована очередная проверка готовности системы оповещения населения.
Сигнал «Внимание всем!» раздастся в четверг, 10 октября, в 7:20, сообщили в министерстве ЖКХ и ГЗН региона.
Используют не только сирены, также планируется сделать СМС-рассылку гражданам. Прерывать сигнал теле- и радиовещания не станут.
2 октября в Пензенской области, как и во всех регионах страны, прошла проверка систем оповещения населения.
Сообщалось, что сирены включат в 10:40. Однако они завыли в 10:35 - в первый раз. В 11:00 в Пензе систему оповещения запустили вновь, но не в каждом районе. В 11:01 ее включили в третий раз - опять по всему городу.
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