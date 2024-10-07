В Пензенской области вновь проверят системы оповещения

07.10.2024 | 09:22

В Пензенской области запланирована очередная проверка готовности системы оповещения населения.

Сигнал «Внимание всем!» раздастся в четверг, 10 октября, в 7:20, сообщили в министерстве ЖКХ и ГЗН региона.

Используют не только сирены, также планируется сделать СМС-рассылку гражданам. Прерывать сигнал теле- и радиовещания не станут.

2 октября в Пензенской области, как и во всех регионах страны, прошла проверка систем оповещения населения.

Сообщалось, что сирены включат в 10:40. Однако они завыли в 10:35 - в первый раз. В 11:00 в Пензе систему оповещения запустили вновь, но не в каждом районе. В 11:01 ее включили в третий раз - опять по всему городу.