Сетевое издание|18+|Понедельник|7 окт 2024|10:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области вновь проверят системы оповещения

Печать
Telegram

В Пензенской области запланирована очередная проверка готовности системы оповещения населения.

Сигнал «Внимание всем!» раздастся в четверг, 10 октября, в 7:20, сообщили в министерстве ЖКХ и ГЗН региона.

Используют не только сирены, также планируется сделать СМС-рассылку гражданам. Прерывать сигнал теле- и радиовещания не станут.

2 октября в Пензенской области, как и во всех регионах страны, прошла проверка систем оповещения населения.

Сообщалось, что сирены включат в 10:40. Однако они завыли в 10:35 - в первый раз. В 11:00 в Пензе систему оповещения запустили вновь, но не в каждом районе. В 11:01 ее включили в третий раз - опять по всему городу.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте