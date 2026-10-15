В Кузнецке за 9 месяцев родилось 417 малышей

С января по сентябрь в Кузнецком родильном доме появились на свет 417 малышей, рассказали в городской администрации.
214 новорожденных - девочки, 203 - мальчики.
157 пациенток впервые стали мамами, у 129 женщин появился второй ребенок, 80 семей стали многодетными.
Кроме того, в 2026-м в городе родилось 3 двойни: одна пара девочек и две - мальчиков.
Первым в 2026-м в Кузнецке, как и во всем регионе в целом, в 0:03 1 января появился на свет мальчик весом 3 килограмма 880 граммов.
За весь 2025 год здесь родился 591 малыш. Среди них было 309 мальчиков и 282 девочек.
В 2024-м показатели оказались выше: 326 мальчиков и 292 девочки (всего 618 детей).