16 октября в 5 микрорайонах Пензы отключат свет

На пятницу, 16 октября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Ахуны, Южная Поляна, Райки, Заря, Бугровка и отдельные дома на Заводской.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Входная, 7-25, 29;

- ул. Грибоедова, 1, 2Б, 3-19 (нечетные);

- ул. Мичурина, 9, 13а-25 (нечетные);

- ул. Питомниковая, 1-9, 9Б, 11, 13, 15;

- ул. Ягодная, 2-4, 6, 8, 10, 12, 14, к/н 1050.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Калинина, 95, 101, 97, 97а, 97Б, 99, 99а;

- ул. Краснова, 30, 32, 34, 36;

- 1-й Гражданский пр-д, 3/1, 4-8, 10, 12; 2-й Гражданский пр-д, 3, 4, 5, 5в;

- ул. Дарвина, 1, 1а, 3, 5-11, 14-30 (четные), 36;

- пр-д Дарвина, 1/60, 4-6, 8, 8а;

- ул. Жуковского, 47;

- ул. Ключевая, 79, 81, 83, 84, 86, 93а, 98-112Б (четные);

- пр-д Некрасова, 3-13, 15-20, 22, 25, 27-31, 33, 34, 35;

- ул. Некрасова, 27, 33, 35, 37, 40, 46, 48

- ул. Ново-Гражданская, 11-31 (нечетные), 32-34, 36-50, 52-80 (четные);

- ул. Проломная, 1, 4В;

- ул. Пугачева, 101, 103, 107, 109, 113;

- ул. Пушкина, 136-144 (четные), 148, 152-158 (четные), 164-170 (четные);

- ул. Солдатская, 37, 39, 41.

С 8:30 до 17:00:

- ул. Газовая, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 24, 26, 27а, 28, 30, 87, 92;

- 1-й Газовый пр-д, 1, 1а, 3, 5, 7, 9-16, 25, 27; 2-й Газовый пр-д, 1, 6, 9, 13;

- 2-я Магистральная ул., 3, 5, 7, 9, 14, 23, 29, 31, 33/1, 35;

- 3-я Магистральная ул., 2-7, 9, 10, 12-16, 18-21, 25;

- ул. Малоэтажная, 3а, 3Б, 3г, 4-7, 9, 10, 12, 13;

- 3-й мкр-н Заря, уч. 148, стр. 569;

- ул. Новоселов, 1, 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 22;

- ул. Районная, 2, 3, 5-10, 12, 14, 18, уч.: 2, 151;

- ул. Районная/Новоселов, 10;

- ул. Руслановой, 2-12 (четные), 16, 18, 20, 22, уч. 548, з/у 14Б.

С 9:00 до 12:00 от сетей отключат дома № 4, 6, 10 в проезде Металлистов; с 9:00 до 21:00 - № 11,13, 15 на ул. Заводской.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Громова, 53, 62, 64/47, 68, 70, 72;

- 1-й пр-д Громова, 1-15, 16, 17; 2-й пр-д Громова, 3-15 (нечетные), 19, 21; 3-й пр-д Громова, 1-5, 7-20, 22, 24;

- ул. Краснознаменная, 41, 43-77, 79-83, 85, 87, 89;

- 1-й Краснознаменный пр-д, 14, 16;

- ул. Полярная, 3, 6, 7, 8;

- ул. Производственная, стр. 1, 56, 58, 60, 63, 65, 67-105, 107-129 (нечетные);

- 1-й Производственный пр-д, 3-9, 11; 2-й Производственный пр-д, 3, 4, 6-11, 13, 13Б, 19;

- 1-й Средний пр-д, 1-17, 19-24, 26-44, 48-67, 69-82, 83;

- ул. Средняя, 77, 83, 83а.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.