В Пензе установят 3 новые мемориальные доски

В Пензе установят три мемориальные доски в честь выдающихся земляков. Распоряжения регионального правительства были подписаны 13 октября.

На фасаде здания больницы № 6 имени Г. А. Захарьина (ул. Стасова, 7) появится доска в честь Юрия Александровича Орлова, который был главврачом учреждения с 1978 по 1990 год. С соответствующей инициативой выступил нынешний руководитель больницы Дмитрий Максимов.

Юрий Орлов также являлся министром здравоохранения и социального развития региона, был почетным гражданином города Пензы.

На фасаде здания на улице Октябрьской, 6, где располагается территориальное управление Куйбышевской железной дороги, установят доску в честь Владимира Семеновича Мышенкова.

Это почетный железнодорожник, бывший начальник Пензенского отделения КбшЖД. С ходатайством выступил заместитель главного инженера железной дороги ОАО «РЖД» Ренат Хафизов.

Кроме того, появится мемориальная доска Константину Александровичу Карагизову. Ее разместят в вестибюле Пензенской районной больницы, носящей его имя и расположенной в Сухумском проезде, 8.

Константин Карагизов был первым главврачом учреждения, он руководил им с 1941 года в течение 45 лет. С инициативой выступил нынешний главврач Илья Панюхин.