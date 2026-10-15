В Пензенской области продолжается обновление сетей водоснабжения

Общество

В Пензенской области продолжается обновление сетей водоснабжения
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В регионе продолжают приводить в порядок водопроводные сети, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Пензе капитально отремонтируем 7,6 км водопровода на участках на улице Ладожской, проспектах Победы и Строителей», - написал глава региона в соцсетях.

В Наровчатском районе обновлено свыше 4 км сетей, улучшилось водоснабжение более 300 человек.

В Пензенской области продолжается обновление сетей водоснабжения

В поселке Беково запланированы работы на трубопроводах протяженностью более 3,4 км, что позволит обеспечить стабильное водоснабжение 2 500 местных жителей.

В Пензенской области продолжается обновление сетей водоснабжения

В Тамале заменено около 1,5 км сетей, надежная подача воды обеспечена 240 гражданам.

«Всего в 2026 году в Пензенской области будет отремонтировано 56 км сетей водо- и теплоснабжения, что позволит сделать более комфортной жизнь 18 000 наших земляков. Применяются современные материалы и технологии, чтобы продлить срок службы труб и снизить риск аварий», - заключил Олег Мельниченко.

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