У пензенских учителей может появиться еще одна льгота

В Пензенской области у педагогов может появиться новая льгота - приоритетное право на прием их детей в сады.

Соответствующий указ губернатора на данный момент проходит антикоррупционную экспертизу.

Судя по тексту документа, новая льгота будет действовать в муниципальных дошкольных учреждениях в пределах региона. Обязательное условие - родители должны работать учителями в школах.

Общественное обсуждение проекта закончится 19 октября.

В случае одобрения инициативы новые нормы вступят в силу со дня официального опубликования приказа.