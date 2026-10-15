У пензенских учителей может появиться еще одна льгота

Общество

У пензенских учителей может появиться еще одна льгота
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В Пензенской области у педагогов может появиться новая льгота - приоритетное право на прием их детей в сады.

Соответствующий указ губернатора на данный момент проходит антикоррупционную экспертизу.

Судя по тексту документа, новая льгота будет действовать в муниципальных дошкольных учреждениях в пределах региона. Обязательное условие - родители должны работать учителями в школах.

Общественное обсуждение проекта закончится 19 октября.

В случае одобрения инициативы новые нормы вступят в силу со дня официального опубликования приказа.

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