Разъяснено, стоит ли сегодня оформлять рыночную ипотеку

Если у человека есть очевидная потребность в жилье и он может себе его позволить - в том смысле, что платеж комфортен и составляет до 50% семейного бюджета, - целесообразно оформить ее сейчас. Сегодня рынок предлагает понятные и рабочие инструменты, включая рефинансирование, которые позволяют управлять нагрузкой и снижать ее по мере снижения ставок.

Об этом в интервью «Известиям» рассказал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ, генеральный директор экосистемы недвижимости М2 Сергей Бабин.

«Ипотеку нужно брать тогда, когда у вас сформировались четкая потребность и возможность. Если они есть, ждать не имеет смысла. Главное правило: ипотека - это не ставка, а платеж», - отметил эксперт.

По его словам, ожидание не всегда выгодно. Во-первых, сложно прогнозировать, когда ставки опустятся до комфортного для каждого конкретного заемщика уровня и опустятся ли до него вообще. Кроме того, пока ставки снижаются медленно, а цены на жилье растут, что «съедает» экономию. В 2027 году, по прогнозам, цена квадратного метра на вторичке будет расти быстрее, чем на первичке.

«По нашим оценкам, цена «квадрата» на первичке вырастет к уровню 2026 года примерно в 1,08 раза, а на вторичке - в 1,1. То есть, откладывая покупку вторички, вы рискуете застать ее дороже, чем сейчас. Если вы уже присмотрели квартиру или хотя бы имеете четкие представления о том, в каком районе хотите жить и какую инфраструктуру иметь по соседству, - того, что вам нужно, позже может просто не оказаться на рынке. Для клиентов, которые арендуют квартиру, ожидание тоже обернется лишними затратами», - резюмировал Сергей Бабин.