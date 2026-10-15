Разъяснено, стоит ли сегодня оформлять рыночную ипотеку

Общество

Разъяснено, стоит ли сегодня оформлять рыночную ипотеку
Печать
Max

Если у человека есть очевидная потребность в жилье и он может себе его позволить - в том смысле, что платеж комфортен и составляет до 50% семейного бюджета, - целесообразно оформить ее сейчас. Сегодня рынок предлагает понятные и рабочие инструменты, включая рефинансирование, которые позволяют управлять нагрузкой и снижать ее по мере снижения ставок.

Об этом в интервью «Известиям» рассказал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ, генеральный директор экосистемы недвижимости М2 Сергей Бабин.

«Ипотеку нужно брать тогда, когда у вас сформировались четкая потребность и возможность. Если они есть, ждать не имеет смысла. Главное правило: ипотека - это не ставка, а платеж», - отметил эксперт.

По его словам, ожидание не всегда выгодно. Во-первых, сложно прогнозировать, когда ставки опустятся до комфортного для каждого конкретного заемщика уровня и опустятся ли до него вообще. Кроме того, пока ставки снижаются медленно, а цены на жилье растут, что «съедает» экономию. В 2027 году, по прогнозам, цена квадратного метра на вторичке будет расти быстрее, чем на первичке.

«По нашим оценкам, цена «квадрата» на первичке вырастет к уровню 2026 года примерно в 1,08 раза, а на вторичке - в 1,1. То есть, откладывая покупку вторички, вы рискуете застать ее дороже, чем сейчас. Если вы уже присмотрели квартиру или хотя бы имеете четкие представления о том, в каком районе хотите жить и какую инфраструктуру иметь по соседству, - того, что вам нужно, позже может просто не оказаться на рынке. Для клиентов, которые арендуют квартиру, ожидание тоже обернется лишними затратами», - резюмировал Сергей Бабин.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
втб банк ипотека
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!