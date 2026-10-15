Врачи назвали 4 продукта для профилактики рака груди

В Минздраве Пензенской области перечислили продукты, которые стоит добавить в рацион для профилактики рака молочной железы.

В первую очередь это все виды капусты: брокколи, цветная, брюссельская. В них содержится сульфорафан - вещество, помогающая печени выводить излишки эстрогена.

«Простой рецепт: обжарьте брокколи на сухой сковороде 3-4 минуты, добавьте немного соевого соуса и посыпьте кунжутом. Идеальный гарнир за 5 минут», - рассказали специалисты.

Также следует употреблять такие ягоды, как черника, клюква и облепиха. Они защитят клетки от повреждений и окислительного стресса.

Третий важный продукт для профилактики - зеленый чай. 2-3 чашки качественного напитка в день могут снизить риск развития рака груди. Подчеркивается, что чай надо пить без сахара и не заваривать его кипятком, чтобы он не потерял своей пользы (оптимальная температура 75-80 градусов).

Также в списке льняное семя. Это рекордсмен по содержанию лигнанов - растительных соединений, регулирующих уровень эстрогена в организме. Одну столовую ложку семени можно добавить в утреннюю кашу, кефир или смузи. Молотый продукт усвоится лучше.

В 2025 году в структуре смертности трудоспособных жительниц региона от злокачественных опухолей наибольшая доля оказалась у рака молочной железы - 23,7%. На втором месте рак яичников (13,7%), на третьем - шейки матки (11,8%).