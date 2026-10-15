Участок улицы Большой Радищевской останется закрытым

Общество

Участок улицы Большой Радищевской останется закрытым
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С пятницы, 16 октября, в Пензе продлят перекрытие участка улицы Большой Радищевской (центр). Об этом городская администрация предупредила 15-го числа.

«Ограничение вводится в связи с проведением ресурсоснабжающей компанией мероприятий по технологическому присоединению на участке тепломагистрали», - пояснили в мэрии.

Участок улицы Большой Радищевской останется закрытым

Участок в районе кинотеатра «Современник» закрыли с 21 сентября. Изначально предполагалось, что его откроют после полуночи 11 октября.

Отрезок будет недоступен еще почти месяц - предположительно до 14 ноября.

Ранее сообщалось, что до 19 октября в Пензе из-за коммунальной аварии перекрыт участок улицы Германа Титова (Заводской район).

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