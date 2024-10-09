Утвержден порядок выплат почетным гражданам Пензенской области

09.10.2024 | 12:22

В региональном правительстве утвердили порядок предоставления денежных выплат и компенсации носителям звания «Почетный гражданин Пензенской области».

Глава кабмина Николай Симонов подписал соответствующее постановление 7 октября, оно вступит в силу с 1 января 2025 года.

Так, предусмотрена ежегодная выплата в размере 250 000 рублей. Она назначается со дня подачи заявления (не ранее возникновения права) и предоставляется за текущий календарный год в полном объеме. В последующие годы эту сумму почетным гражданам перечисляют до 1 апреля.

Кроме того, лица, удостоенные звания, имеют право на получение 1 000 рублей в месяц для оплаты проезда во всех видах транспорта общего пользования.

Также представителям данной категории положена ежегодная компенсация стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в пределах Пензенской области. Ее размер - 80 000 рублей.

Для назначения выплат и компенсации нужно обратиться в минтруд (лично, через представителей или по почте), представив копию паспорта, удостоверения «Почетный гражданин Пензенской области» и согласие на обработку персональных данных.

Что касается звания «Почетный гражданин города Пензы», то его носители, как сообщалось ранее, среди прочего имеет право:

- на бесплатный проезд в общественном транспорте (автобусах и троллейбусах);

- на внеочередное бесплатное медицинское обслуживание и обеспечение лекарствами в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях;

- на бесплатное посещение культурных и спортивно-оздоровительных объектов;

- на 50-процентную льготу по оплате муниципального жилья и ЖКУ;

- на пожизненную ежемесячную выплату в сумме 10 000 рублей и ежегодную выплату в размере 20 000 ко Дню города Пензы.