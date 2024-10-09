Сетевое издание|18+|Среда|9 окт 2024|13:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Утвержден порядок выплат почетным гражданам Пензенской области

Печать
Telegram

В региональном правительстве утвердили порядок предоставления денежных выплат и компенсации носителям звания «Почетный гражданин Пензенской области».

Глава кабмина Николай Симонов подписал соответствующее постановление 7 октября, оно вступит в силу с 1 января 2025 года.

Так, предусмотрена ежегодная выплата в размере 250 000 рублей. Она назначается со дня подачи заявления (не ранее возникновения права) и предоставляется за текущий календарный год в полном объеме. В последующие годы эту сумму почетным гражданам перечисляют до 1 апреля.

Кроме того, лица, удостоенные звания, имеют право на получение 1 000 рублей в месяц для оплаты проезда во всех видах транспорта общего пользования.

Также представителям данной категории положена ежегодная компенсация стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в пределах Пензенской области. Ее размер - 80 000 рублей.

Для назначения выплат и компенсации нужно обратиться в минтруд (лично, через представителей или по почте), представив копию паспорта, удостоверения «Почетный гражданин Пензенской области» и согласие на обработку персональных данных.

Что касается звания «Почетный гражданин города Пензы», то его носители, как сообщалось ранее, среди прочего имеет право:

- на бесплатный проезд в общественном транспорте (автобусах и троллейбусах);

- на внеочередное бесплатное медицинское обслуживание и обеспечение лекарствами в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях;

- на бесплатное посещение культурных и спортивно-оздоровительных объектов;

- на 50-процентную льготу по оплате муниципального жилья и ЖКУ;

- на пожизненную ежемесячную выплату в сумме 10 000 рублей и ежегодную выплату в размере 20 000 ко Дню города Пензы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте