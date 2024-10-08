Подписано постановление о старте отопительного сезона в Пензе

08.10.2024 | 20:25

Как и сообщалось ранее, отопительный сезон в Пензе начнется с 9 октября. Соответствующее постановление подписано, говорится на сайте городской администрации.

С 9-го числа должны начать подавать ресурс в детские сады, школы, больницы и объекты соцкультбыта.

«Владельцам источников тепла, теплоснабжающим, жилищно-эксплуатационным предприятиям и организациям, потребляющим теплоэнергоресурсы, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности необходимо завершить регулировку гидравлического и теплового режимов в течение 10 дней после старта отопительного периода», - сообщили в мэрии.

Ранее глава города Александр Басенко рассказал, что включить отопление решили в связи с прогнозируемым понижением температуры воздуха. За тем, как теплеет в пензенских домах, будут следить.

В 2023 году отопительный сезон в областном центре стартовал также 9 октября. Он продлился 184 дня - до 10 апреля 2024-го. За это время ресурс отключали 372 раза. Кроме того, в Пензе случилось несколько крупных аварий.