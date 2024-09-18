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Общество

Для зареченцев изменился график движения дачных автобусов

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В Заречном изменился график движения общественного транспорта для дачников. Об этом сообщается на сайте МП «Автотранс».

Со вторника, 17 сентября, автобусы будут курсировать между закрытым городом и коллективными садами до 17:00.

«Время отправления последнего автобуса из коллективных садов - 17:00», - говорится в объявлении.

Изменение графика связано с сокращением светового дня.

Дачный сезон для зареченцев стартовал 28 апреля, причем цена билетов изменилась. Впервые с 2017 года проезд на сезонных маршрутах подорожал.

В Пензе дачники получили возможность добираться до участков на общественном транспорте с 20 апреля. Но, как правило, в Пензе сезон перевозок завершается раньше, чем в Заречном: в 2023 году в областном центре дачные автобусы перестали выходить на маршруты 15 октября, а в ЗАТО - лишь в последних числах месяца.

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