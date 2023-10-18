Зареченских дачников автобус будет возить до конца месяца

18.10.2023 | 12:53

Зареченские дачники, пользующиеся общественным транспортом для поездок на участки, скоро завершат сезон.

«В связи с сокращением светового дня и ухудшением погодных условий с 30 октября будет закрыто движение маршрутных автобусов в направлении коллективных садов», -сообщили в муниципальном предприятии «Автотранс».

Последние рейсы дачные автобусы совершат 21, 22, 28 и 29 октября.

График работы размещен на сайте «Автотранса».

В Пензе последним днем работы автобусов на сезонных маршрутах стало 15 октября. Во время сезона дачников по 19 маршрутам возили 28 машин. В общей сложности они перевезли 284 199 пензенцев.