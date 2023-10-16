В Пензе завершилась работа дачных автобусов

В воскресенье, 15 октября, в Пензе финишировал дачный сезон. Автобусы сезонных маршрутов закончили работу.
Дачников возили до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с 22 апреля. Для них организовали 19 маршрутов.
Работали 28 машин, стоимость проезда оставили прежней, незначительно увеличив ее для тех, кто оплачивает поездку наличными.
За почти полгода автобусы перевезли 284 199 человек, сообщили в городском управлении транспорта и связи.
Ранее владельцев дачных участков призвали срочно обмотать деревья старыми капроновыми колготками. Этот проверенный метод спасает растения от грызунов зимой.
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