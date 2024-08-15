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Общество

Депутатам пообещали не перекапывать ул. Циолковского в течение 20 лет

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На заседании комиссии Пензенской городской думы в четверг, 15 августа, депутаты подняли вопрос перекладки теплосетей в Заводском районе.

Народных избранников интересовали как сроки завершения работ, так и проведение аналогичных работ в том же месте в предыдущие годы.

«Два года назад представитель ресурсоснабжающей организации говорил, что точка поставлена и больше этот участок перекапывать не будут. Нас ввели в заблуждение?» - спросил один из них.

Тему развил председатель думы Владимир Мутовкин.

«На Циолковского каждый год копают, каждый раз меняют трубы. Я посмотрел отчет: вы 200 миллионов тратите только на благоустройство после ремонтных работ. Это немалая сумма. Может, имеет смысл потратить эти деньги на трубы и меньше копать?» - обратился он к присутствовавшему на заседании руководителю ресурсоснабжающей организации Игорю Кузьмичеву.

«Не могу сказать за своего предшественника. На Циолковского идет большая перекладка сетей. Перекресток с Беляева - самый тяжелый участок. Идет полноценная реконструкция, чтобы больше уже не копать. После нее можно не заходить на этот участок лет 20», - пояснил Кузьмичев.

Он также отметил, что работы на улице Циолковского должны закончиться в середине сентября.

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