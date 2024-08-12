Перекресток ул. Циолковского и Беляева закроют почти на месяц

12.08.2024 | 13:50

В Пензе из-за ремонта тепломагистрали перекроют движение на пересечении улиц Циолковского и Беляева, сообщили в городской администрации.

Проезжая часть будет недоступна с 8:00 вторника, 13 августа, до 24:00 10 сентября.

Ранее в минцифры также предупреждали о перекрытии этого участка, но называли другие сроки - с 12-го по 25 августа.

Изменятся схемы движения общественного транспорта в Заводском районе. Автобусы малого класса № 13, 18, 27, 31, 59, среднего класса № 25 и большого класса № 70 будут направляться с улицы Гагарина по Ударной, Воровского, Беляева, Германа Титова, Кирпичной, Беляева и далее как обычно в обоих направлениях.

В конце апреля на Циолковского начался ремонт тепломагистрали. Он выполняется в несколько этапов, после чего восстанавливается асфальтовое покрытие по всей ширине проезжей части, от бордюра до бордюра. Дорога с тех пор перегорожена.

В ресурсоснабжающей организации обещали полностью открыть улицу Циолковского для проезда к осени, однако затем срок был перенесен на конец сентября.