Названа дата возобновления движения по ул. Циолковского

04.09.2024 | 18:49

В Пензе на улице Циолковского завершаются работы по замене теплосетей. Сейчас подрядчик монтирует трубопровод и одновременно восстанавливает благоустройство в местах разрытий.

Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, открыть дорожное движение планируется 15 сентября.

Участок в месте пересечения с улицей Беляева был недоступен для проезда с 13 августа. Из-за ремонта на сетях пришлось изменить маршруты общественного транспорта в Заводском районе. Указывалось, что движение возобновится 10 сентября.

В середине августа вопрос ремонта тепломагистрали на улице Циолковского подняли на заседании комиссии гордумы. Народные избранники отметили, что сети там перекладывают почти ежегодно.

Представитель ресурсоснабжающей организации пообещал, что после ремонта в 2024-м на участок можно будет не заходить около 20 лет.