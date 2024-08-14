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Общество

Мигрантов из Пензенской области отправили в военкоматы

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Военные следователи ищут мигрантов, получивших гражданство, но не ушедших служить. Очередные рейды провели в Пензенской области и Мордовии.

С начала года сотрудники выходили на поиски нарушителей 18 раз. Всего установили 46 человек, забывших о долге перед страной.

«После выяснения всех обстоятельств и причин бывшие трудовые мигранты сопровождены в военные комиссариаты для постановки на воинский учет», - сообщили в военном следственном отделе по Пензенскому гарнизону.

Очередной рейд планируют провести 15 августа.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал Пензенскую область в числе регионов, где регистрируется значительное число преступлений, совершенных мигрантами.

С января по июль в Сурском крае аннулировали 102 вида на жительство у иностранных граждан. Такими данными поделились в пресс-службе регионального УМВД России.

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