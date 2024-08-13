В Пензенской области 102 мигранта лишились вида на жительство

13.08.2024 | 13:33

В Пензенской области с января по июль аннулировали 102 вида на жительство у иностранных граждан. Такими данными поделились в пресс-службе регионального УМВД России.

Трем иностранцам аннулировали вид на жительство за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

В 52 случаях основанием для лишения документа стало то, что иностранец находился за пределами России более 6 месяцев суммарно в течение года.

24 иностранца, потерявшие вид на жительство, в течение двух лет не подтверждали в органах факт своего проживания в РФ.

Ранее сообщалось о лишении вида на жительство гражданина Ирака, кандидата технических наук, работавшего в вузе. Мужчина перебрался в Пензенскую область в 2013 году. В 2024-м его обвинили в попытке насильственно изменить конституционный строй РФ и аннулировали право проживать на территории страны.