В Заречном изменили график движения дачных автобусов

30.07.2024 | 18:42

В Заречном со вторника, 30 июля, изменился график движения дачных автобусов.

Теперь они будут завершать рейсы на час раньше, сообщил перевозчик МП «Автотранс».

«В связи с сокращением светового дня последние автобусы из коллективных садов будут отправляться в 19:00», - говорится на сайте предприятия.

Дачные автобусы в этом году начали ходить из Заречного с 28 апреля. Проезд в них подорожал: его стоимость стала колебаться от 20 до 55 рублей.

В 2023-м зареченские дачники, пользующиеся общественным транспортом для поездок на участки, завершили сезон 29 октября.