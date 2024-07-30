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Общество

Губернатор потребовал не сбавлять темпы ремонта дорог

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В Пензенской области запланировано отремонтировать, построить и реконструировать в общей сложности более 300 километров дорог. За первое полугодие задача была выполнена на 65%, доложил губернатору Олегу Мельниченко министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев.

Губернатор потребовал не сбавлять темпы ремонта дорог

«По нашей программе строительства и ремонта муниципальной опорной сети, которая предусматривает приоритетное приведение в порядок дорог к сельским населенным пунктам - точкам экономического роста, предусмотрен ремонт 113 объектов в 46 населенных пунктах. Завершена почти половина», - уточнил он.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» идут работы на 166 объектах. До 1 сентября будут готовы 110 километров дорог регионального (межмуниципального) и местного значения.

Губернатор потребовал не сбавлять темпы ремонта дорог

«С учетом того, что в мероприятия нацпроекта «Безопасные качественные дороги» входит Пензенская агломерация, работа идет практически во всех административных центрах нашего региона. Не забываем также про путепроводы и мосты, про дорожные работы по программе комплексного развития сельских территорий. Сейчас реализация программ достаточно хорошая, идем уверенными темпами, главное - их не сбавлять», - прокомментировал Олег Мельниченко.

Еще 22 дороги делают по нацпроекту «Демография» в рамках пилотного проекта севернее микрорайона Лугометрия. Первый планируют сдать в сентябре, вторую - в октябре.

Кроме того, заканчивается ремонт подъездных путей к туристической дороге между Наровчатским и Спасским районами - селами Паны и Абашево. «Все основные работы планируется завершить в этом году, несмотря на то что контракты рассчитаны на два года», - отметили в областном правительстве.

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