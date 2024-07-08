Сетевое издание|18+|Понедельник|8 июл 2024|15:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+29oC
+30oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+29oC
+30oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Мост в Западный микрорайон Кузнецка: вскрылась новая проблема

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Обозначилась еще одна проблема, из-за которой может затянуться строительство моста в Западный микрорайон Кузнецка. О ней на планерке в администрации 8 июля рассказал глава города Сергей Златогорский.

«Нужно справку о рыбных ресурсах этого ручья. Дать ее может только самарская федеральная организация. Видимо, есть предпосылка, что там осетр. И стоит эта справка 150 с лишним тысяч рублей. Есть определенные требования, процедурные моменты, юридические, их не обойдешь. Будем работать», - объяснил чиновник.

В целом, по его словам, на объекте «делается все тяжело».

«Всем понятно, хочется быстрее, лучше, однако есть свои нюансы. Занимаемся почти три месяца, но только подходим к тому, чтобы расчистить площадку от сетей. Одних один месяц уговаривал, вторых второй месяц уговаривал, а за третьих самим пришлось делать. Планировалось за три дня разобраться с газом, а получилось три недели. С четвертого раза только провели магистраль, на этой неделе сделают переврезку. Поэтому не все так быстро, как хотелось бы, и не все зависит от нас.

После того как мы все-таки уберем все сети, которые зачем-то были туда заведены, демонтаж активизируем, подготовку будем вести. Само строительство начнется только после прохождения проектом государственной экспертизы», - добавил Сергей Златогорский.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте