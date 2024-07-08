Мост в Западный микрорайон Кузнецка: вскрылась новая проблема

08.07.2024 | 14:33

Обозначилась еще одна проблема, из-за которой может затянуться строительство моста в Западный микрорайон Кузнецка. О ней на планерке в администрации 8 июля рассказал глава города Сергей Златогорский.

«Нужно справку о рыбных ресурсах этого ручья. Дать ее может только самарская федеральная организация. Видимо, есть предпосылка, что там осетр. И стоит эта справка 150 с лишним тысяч рублей. Есть определенные требования, процедурные моменты, юридические, их не обойдешь. Будем работать», - объяснил чиновник.

В целом, по его словам, на объекте «делается все тяжело».

«Всем понятно, хочется быстрее, лучше, однако есть свои нюансы. Занимаемся почти три месяца, но только подходим к тому, чтобы расчистить площадку от сетей. Одних один месяц уговаривал, вторых второй месяц уговаривал, а за третьих самим пришлось делать. Планировалось за три дня разобраться с газом, а получилось три недели. С четвертого раза только провели магистраль, на этой неделе сделают переврезку. Поэтому не все так быстро, как хотелось бы, и не все зависит от нас.

После того как мы все-таки уберем все сети, которые зачем-то были туда заведены, демонтаж активизируем, подготовку будем вести. Само строительство начнется только после прохождения проектом государственной экспертизы», - добавил Сергей Златогорский.