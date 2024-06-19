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Общество

Жительница Березовки недовольна изменением 75-го маршрута

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Жительница пензенской Березовки (частный сектор в районе Митрофаньевского храма, включающий улицы Маршала Крылова, Кутузова, Среднекутузовскую, Водопьянова, Верхне-Вишневую и ряд переулков) Ирина С. считает перенаправление 75-го маршрута общественного транспорта на Западную Поляну в корне неверным решением.

«Мы просили не менять маршрут! Опять оставляете нас без транспорта. Нам нужно, чтоб маршрутка ехала в центр! Хотя бы до «Первопоселенца» или Центрального рынка, где люди могли бы пересесть на другой транспорт. Все с Маршала Крылова, Водопьянова и остальных улиц нашего района ездят в ту сторону! На Западную никто не ездит, это провальный маршрут», - утверждает горожанка на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Путь микроавтобуса № 75 пролегает от улицы Водопьянова до Минской. В мае 2023 года водитель единственной машины ушел в отпуск, и несколько дней люди оставались без общественного транспорта, так как замену шоферу своевременно не подготовили.

В сентябре единственный микроавтобус сломался, и у жителей Березовки вновь начались проблемы. В конце года работала лишь 1 единица техники.

С 1 июля маршрут изменится: он проляжет с улицы Водопьянова через Березовский переулок, улицы Маршала Крылова, Лермонтова, Ленинградскую, Попова, Окружную и закончится на улице Мира. Протяженность всего маршрута - 9 километров. Стоимость проезда составит 10 рублей.

В Министерстве цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области пояснили: добраться из Березовки до центра Пензы можно всего с 1 пересадкой. «Транспортное сообщение на основании принципов пересадочности соответствует требованиям законодательства», - подчеркнули в министерстве.

Однако пензячку такой вариант не устроил.

«Пересадки - это деньги! В такое тяжелое время, когда все очень дорого! Людям придется делать 3 пересадки! Люди бьются за этот маршрут, но, вместо того чтобы увеличить [количество] маршруток на этом направлении, вы его меняете в корень!» - возмутилась она.

Однако в ведомстве расставили точки над i.

«Уважаемая Ирина! Схема маршрута № 75 утверждена и изменению не подлежит. Маршрут также обеспечит транспортное обслуживание улицы Водопьянова, где отсутствует общественный транспорт», - закрыли тему в минцифры.

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