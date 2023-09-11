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Из жизни

Сломалась единственная: пензенцы лишились маршрутки № 75

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Единственный микроавтобус, который обслуживает маршрут № 75 (ул. Водопьянова - ул. Минская) в Пензе, сломался. В результате улица Маршала Крылова осталась без общественного транспорта.

«Люди мучаются: и пожилые, и инвалиды - уехать невозможно! Ходит одна машина по 75-му маршруту! А последние две недели вообще транспорта нет, у водителя мотор сломался, а замену не поставили! Минцифры отписываются, то нерегулируемый маршрут, то будет новая транспортная развязка, а решения проблемы нет! Обратите, пожалуйста, внимание на нашу проблему, вопрос с транспортом надо как-то решить!» - написала местная жительница на странице губернатора во «ВКонтакте» в понедельник, 11 сентября.

Представитель регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи пообещал, что с 12 сентября маршрутка будет ходить по ранее действовавшему графику (в этом ведомство заверил перевозчик ООО «Городской транспорт»).

Также он сообщил о планируемом внесении изменений в маршрутную сеть Пензы. Их будут определять с учетом пассажиропотока и потребностей жителей всех микрорайонов, в том числе улицы Маршала Крылова.

В мае водитель единственной маршрутки № 75 предупредил пассажиров, что на месяц уходит в отпуск. Несколько дней люди оставались без общественного транспорта, так как замену шоферу своевременно не подготовили.

Это не единственный маршрут в Пензе, который обслуживает всего одна машина. В августе сообщалось, что аналогичная ситуация сложилась с маршруткой № 68.

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