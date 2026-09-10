Облик нового аэровокзала выберут путем голосования

Общество

Облик нового аэровокзала выберут путем голосования
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Жители Пензенской области смогут принять участие в выборе облика нового аэровокзала. Для этого будет устроено общественное голосование.

Строительство воздушной гавани обсуждалось в региональном правительстве в среду, 9 сентября. Старому зданию 63 года, оно уже не соответствует современным стандартам.

Предполагается построить новый аэропорт, поработать с инфраструктурой, расширить перрон, модернизировать взлетно-посадочную полосу.

На суд публики представят 4 концепции, не вызвавшие возражений у потенциальных инвесторов.

Облик нового аэровокзала выберут путем голосования

Так, архитектурное бюро Асадова сделало ставку на современное переосмысление геральдического символа города - золотого снопа.

Облик нового аэровокзала выберут путем голосования Облик нового аэровокзала выберут путем голосования

Помимо зала регистрации, зон досмотра и ожидания, выходов на посадку, пространства прилета и выдачи багажа, здесь предусмотрен зимний сад как один из ключевых элементов общественной среды. Отдельный VIP-терминал дополнен комплексом, включающим лаунж-зону, кафе, переговорные и конференц-зал.

Облик нового аэровокзала выберут путем голосования

Бюро «Хвоя» предложило «обернуть» здание вокруг внутреннего двора с двумя висячими садами.

Облик нового аэровокзала выберут путем голосования Облик нового аэровокзала выберут путем голосования

При этом само здание дробится на модули-квадраты со стороной 30 метров, что позволит при необходимости легко сделать перепланировку и предусмотреть строительство блока международных воздушных линий.

Облик нового аэровокзала выберут путем голосования

Бюро «Космос» разработало ансамбль отдельных павильонов с архитектурой усадьбы - синтез классики, технологий и местной идентичности (отсылка к «Тарханам»): колоннады из землебита с парящей кровлей и интерактивным потолочным панно.

Облик нового аэровокзала выберут путем голосования

Мастерская Тотана Кузембаева предложила реализовать в проекте знакомые для Пензенской области мотивы: силуэты скатных крыш, деревянные конструкции, орнаменты народной вышивки и природный ландшафт - в сочетании с современной архитектурой из стекла, дерева и светлых материалов.

Облик нового аэровокзала выберут путем голосования Облик нового аэровокзала выберут путем голосования Облик нового аэровокзала выберут путем голосования

Концепции обязательно изучат профессионалы (региональный градсовет). Более детально с ними ознакомятся и члены стратегического совета, уточнили в областном правительстве.

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