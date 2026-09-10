В Белинской районной больнице начал прием новый психиатр

Общество

В Белинской районной больнице начал прием новый психиатр
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В Белинской районной больнице начал прием пациентов новый врач-психиатр Борис Метелкин. Специалист стал участником программы «Земский доктор».

«Борис Метелкин окончил медицинский институт Пензенского государственного университета в 2024 году. С 2024 по 2026 год проходил ординатуру в институте усовершенствования врачей г. Пензы по специальности «психиатрия-наркология», - рассказали в региональном минздраве.

С 2025 года мужчина работал врачом-стажером в областной психиатрической больнице имени К. Р. Евграфова.

Ранее сообщалось о двух молодых врачах-педиатрах, устроившихся в Кузнецкую детскую центральную районную больницу. Одна из них, Альбина Бадамшина, окончила в этом году мединститут ПГУ. Она приступила к работе во врачебной амбулатории села Малый Труев. Другой врач, Айсылу Тугушева, - выпускница Сургутского госуниверситета.

Обе девушки стали участницами программы «Земский доктор».

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