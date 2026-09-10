Названы адреса в Пензе, где 11 сентября отключат свет

На пятницу, 11 сентября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Райки, Цыганский Поселок, Барковка и СНТ «Ивушка» (Сосновка).

С 8:30 до 10:00 без света останутся:

- ул. Весенняя, 1-6, 8-13, 15-21, 23;

- 1-й Гражданский пр-д, 9; 3-й Гражданский пр-д, 2, 3;

- ул. Дарвина, 15, 19-29 (нечетные), 33, 38-46, 48-60 (четные), 64-68 (четные);

- ул. Жуковского, 51, 55, 61;

- ул. Ново-Гражданская, 51, 53, 80, 82, 84;

- ул. Проломная, 3, 4а, 4Б, 7-16, 18, 19, 21, 22а, 24, 24а, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 39;

- Проломный пр-д, 1-4;

- ул. Солдатская, 41а, 44а, 46-60, 62;

- ул. Угловая, 2а, 2Б, 4.

С 8:30 до 16:00 ресурс не будут подавать по адресам:

- ул. Гончарова, 1-26, 28-41, 43-45, 47-54, 56, 58-61, 63, 65, 67, 69;

- пр-д Гончарова, 2, 3;

- ул. Придорожная, 4-14 (четные), 15, 16, 20, 22, 22а, 23-28, 30-51, 53, 55, 57, 58, 59, 60-90 (четные);

- Придорожный пр-д, 4-33, 35, 37, 39; 2-й Придорожный пр-д, 3-13, 15;

- ул. Ряжская, 1, 3-9, 20;

- ул. Щербакова, 2, 6-41, 41в, 43;

- пр-д Щербакова, 1, 3, 4, 9, 11, 13-49, 51, 53, 55;

- ул. Барковка, 2-4, 6-15, 17-23 (нечетные);

- пр-д Барковка, 1, 2, 3-17 (нечетные), 12а;

- ул. Долгая, 1-12, 14, 16а, 16в, 157, з/у 865, з/у 911;

- СНТ «Весна-1», уч.: 81, 97;

- СНТ «Восход», уч.: 1в, 9 (1-4), 9 (6-12), 9-14;

- СНТ «Здоровье», уч.: 1-36, 38-42;

- СНТ «Искра», уч.: 356, 364;

- СНТ «Осень», 1-12, 14-33;

- СНТ «Отдых», 10, 43, 44, 71, 95, 96, 112, 117, 118, 123, 124, 136, 137, 138, 140-151, 154-156, 889;

- СНТ «Проектировщик», уч.: 4, 8, 9, 37;

- СНТ «Труд», 7, 14, 21.

С 13:00 до 15:30 - СНТ «Ивушка», уч.: 1, 1Б, 3, 4, 6-45, 47-52, 54-57, 59-68, 70-72, 74-76, 78-81, 83, 85, 87, 88, 89, 92-94.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.