Кондиционеры в новых троллейбусах оказались неисправными

24.08.2023 | 18:13

Не во всех новых троллейбусах, закупленных регионом, исправны кондиционеры. Об этом в четверг, 24 августа, сообщило ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

«Когда устранят проблемы с кондиционером салона в новых троллейбусах? Люди жаловались, что в новых троллейбусах не включают кондиционеры. Людям пояснили, что перевозчиком проведена работа с водителями и кондукторами, чтобы они по требованию пассажиров включали кондиционер салона, а также и без просьб населения, если температура выше 25 °C. Но если закрыть все окна в салоне троллейбуса и включить кондиционер, то очевидно, что он не справляется. Значит, салон троллейбуса заведомо оборудован низкопроизводительным кондиционером, который просто не вытягивает данный объем», - такое обращение поступило в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» от одного из читателей.

На вопрос ответила директор ГКУ Лариса Панкова.

«В настоящее время из 17 единиц, задействованных на обслуживании троллейбусных маршрутов, кондиционеры полностью исправны на 15, на двух других неисправности будут устранены в ближайшее время», - пояснила она.

В документе отмечается, что завод-изготовитель принимает все необходимые меры для оперативного ремонта кондиционеров в рамках гарантийных обязательств.

«Со стороны предприятия-перевозчика осуществляется постоянная работа по выявлению технических неисправностей. В адрес АТ «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод» направляются рекламационные акты с содержанием выявленных фактов», - уточнила Лариса Панкова.

Ранее сообщалось, что с новых машин из-за некорректной работы пришлось снять пневматические штангоуловители.

«Происходил сход токоприемника с провода. До устранения неисправности ПШУ на новых троллейбусах были отключены. В настоящее время выявленный дефект заводом-изготовителем устранен», - объяснили тогда в ГКУ.