Ремонт дороги на проспекте Победы должны закончить за выходные

На проспекте Победы в Пензе продолжается ремонт дороги, к которому приступили в начале июля.

Площадь восстанавливаемого участка составляет около 11 000 кв. м. Нужно было снять старое покрытие, заменить бортовой камень, поднять смотровые люки, уложить новый асфальт.

«На проезжей части скоро приступят к укладке финишного слоя асфальтобетона», - уточнил глава города Олег Денисов, оценивший ход ремонта в субботу, 18 июля.

Чиновник отметил, что уже обновлены тротуар возле ЦНТИ и пешеходный переход в районе улицы Ульяновской.

Олег Денисов поторопил дорожников, призвав закончить весь объем работ за выходные.