19 июля воздух в Пензенской области прогреется до +27 градусов

19 июля в Пензенской области ожидается переменная облачность, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на воскресенье уличные термометры покажут +9...+14 градусов, будет преимущественно без осадков. Днем ртутные столбики поднимутся до +22...+27, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. К ночи на понедельник прогнозируется +10...+15, без осадков.

На протяжении суток будет дуть северный ветер со скоростью 8-13 м/с.

Ранее синоптики предупредили, что в выходные Пензенская область окажется под влиянием поля повышенного давления. Температура воздуха начнет повышаться и будет соответствовать климатической норме.

В старину подмечали: если 19 июля день мокрый, то и осень будет мокрой.